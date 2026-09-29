Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Hochrechnung
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trustmark von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Trustmark-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,18 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Trustmark-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,792 Trustmark-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Trustmark-Aktie auf 45,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 678,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,84 Prozent angezogen.
Trustmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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