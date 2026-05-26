Trustmark Aktie

Trustmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

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Lohnender Trustmark-Einstieg? 26.05.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trustmark von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Trustmark-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Trustmark-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Trustmark-Anteile an diesem Tag 21,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Trustmark-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45,893 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 2 037,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 103,76 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Trustmark eine Marktkapitalisierung von 2,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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