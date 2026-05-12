NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trustmark-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Trustmark-Aktien verdienen können.

Am 12.05.2016 wurden Trustmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,09 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 415,110 Trustmark-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Trustmark-Aktie auf 44,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 306,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,06 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Trustmark belief sich zuletzt auf 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at