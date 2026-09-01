NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trustmark-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Trustmark-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trustmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Trustmark-Anteile bei 28,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Trustmark-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,555 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,24 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Papiers am 31.08.2026 auf 45,92 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Trustmark belief sich zuletzt auf 2,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at