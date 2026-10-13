Trustmark Aktie

Trustmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

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Lukrative Trustmark-Anlage? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trustmark von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Trustmark-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Trustmark-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Trustmark-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,785 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 212,92 USD, da sich der Wert einer Trustmark-Aktie am 12.10.2026 auf 44,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 112,92 Prozent erhöht.

Insgesamt war Trustmark zuletzt 2,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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