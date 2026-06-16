Trustmark Aktie

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WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

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Frühe Investition 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trustmark von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Trustmark-Investment gewesen.

Am 16.06.2025 wurden Trustmark-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,89 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Trustmark-Aktie investierten, hätten nun 29,507 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Trustmark-Aktien wären am 15.06.2026 1 332,84 USD wert, da der Schlussstand 45,17 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 1 332,84 USD, was einer positiven Performance von 33,28 Prozent entspricht.

Trustmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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