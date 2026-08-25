Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Trustmark-Investition
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trustmark-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Trustmark-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Trustmark-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 300,571 Trustmark-Anteilen. Die gehaltenen Trustmark-Aktien wären am 24.08.2026 13 967,54 USD wert, da der Schlussstand 46,47 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,68 Prozent angezogen.
Alle Trustmark-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trustmark Corp.
Analysen zu Trustmark Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trustmark Corp.
|46,24
|0,28%