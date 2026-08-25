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WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

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Trustmark-Investition 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trustmark-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Trustmark-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Trustmark-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Trustmark-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 300,571 Trustmark-Anteilen. Die gehaltenen Trustmark-Aktien wären am 24.08.2026 13 967,54 USD wert, da der Schlussstand 46,47 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,68 Prozent angezogen.

Alle Trustmark-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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