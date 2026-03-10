Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Investmentbeispiel
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trustmark von vor 5 Jahren verdient
Am 10.03.2021 wurde die Trustmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,12 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trustmark-Aktie investiert, befänden sich nun 293,083 Trustmark-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Trustmark-Aktie auf 41,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 245,02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 22,45 Prozent vermehrt.
Trustmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!