NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: Über diese Dividende können sich Trustmark-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark am 28.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,96 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 4,35 Prozent gestiegen. Somit schüttet Trustmark insgesamt 58,46 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,94 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Trustmark-Anteilsschein via NASDAQ bei einem Wert von 45,50 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 weist das Trustmark-Papier eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent auf. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,60 Prozent.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Trustmark via NASDAQ 33,47 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 40,69 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Trustmark

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,98 USD aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,16 Prozent absenken.

Trustmark-Eckdaten

Die Dividenden-Aktie Trustmark gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 2,651 Mrd. USD wert. Dividenden-Aktie Trustmark besitzt aktuell ein KGV von 10,52. Der Umsatz von Trustmark betrug in 2025 1,129 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 3,70 USD.

Redaktion finanzen.at