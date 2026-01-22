TTM Technologies Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit TTM Technologies-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das TTM Technologies-Papier bei 5,53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,083 TTM Technologies-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 805,97 USD, da sich der Wert eines TTM Technologies-Papiers am 21.01.2026 auf 99,87 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 1 805,97 USD entspricht einer Performance von +1 705,97 Prozent.
Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich jüngst auf 10,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
