TTM Technologies Aktie

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WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

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Profitable TTM Technologies-Investition? 03.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TTM Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

TTM Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die TTM Technologies-Aktie bei 10,85 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in TTM Technologies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 921,659 TTM Technologies-Aktien. Die gehaltenen TTM Technologies-Papiere wären am 02.09.2026 106 543,78 USD wert, da der Schlussstand 115,60 USD betrug. Mit einer Performance von +965,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich jüngst auf 12,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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