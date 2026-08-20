TTM Technologies Aktie

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WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

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Lukratives TTM Technologies-Investment? 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TTM Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden TTM Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das TTM Technologies-Papier bei 14,57 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,863 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 798,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 698,76 Prozent zugenommen.

Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 13,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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