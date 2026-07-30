TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Profitables TTM Technologies-Investment?
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der TTM Technologies-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 13,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,148 TTM Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 101,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 727,45 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 627,45 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von TTM Technologies bezifferte sich zuletzt auf 11,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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