TTM Technologies Aktie

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WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

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Rentable TTM Technologies-Investition? 05.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TTM Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Die TTM Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen TTM Technologies-Anteile an diesem Tag bei 70,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 142,735 TTM Technologies-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 10 473,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,38 USD belief. Das entspricht einem Plus von 4,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TTM Technologies bezifferte sich zuletzt auf 8,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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