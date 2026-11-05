TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Rentable TTM Technologies-Investition?
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr eingefahren
Die TTM Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen TTM Technologies-Anteile an diesem Tag bei 70,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 142,735 TTM Technologies-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 10 473,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,38 USD belief. Das entspricht einem Plus von 4,74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TTM Technologies bezifferte sich zuletzt auf 8,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu TTM Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TTM Technologies Inc.
|59,64
|7,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.