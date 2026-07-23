NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in TTM Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades TTM Technologies-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TTM Technologies-Papier 13,84 USD wert. Bei einem TTM Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 722,543 TTM Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 144,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104 552,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 945,52 Prozent vermehrt.

Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 15,18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at