TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Hochrechnung
|
23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades TTM Technologies-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TTM Technologies-Papier 13,84 USD wert. Bei einem TTM Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 722,543 TTM Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 144,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104 552,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 945,52 Prozent vermehrt.
Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 15,18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
|
22:34
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
16.07.26