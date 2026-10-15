NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in TTM Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

TTM Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,46 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 802,568 TTM Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 103,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82 913,32 USD wert. Mit einer Performance von +729,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete TTM Technologies eine Marktkapitalisierung von 12,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at