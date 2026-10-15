TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|TTM Technologies-Performance im Blick
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
TTM Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,46 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 802,568 TTM Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 103,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82 913,32 USD wert. Mit einer Performance von +729,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete TTM Technologies eine Marktkapitalisierung von 12,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
|
15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite in Rot (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu TTM Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TTM Technologies Inc.
|83,12
|-7,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.