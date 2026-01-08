TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|TTM Technologies-Performance
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 08.01.2023 wurde die TTM Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63,052 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie auf 70,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 424,97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 342,50 Prozent angewachsen.
TTM Technologies war somit zuletzt am Markt 7,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
|
22:34
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
20:05
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
18:01
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)