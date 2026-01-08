NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in TTM Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.01.2023 wurde die TTM Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63,052 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie auf 70,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 424,97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 342,50 Prozent angewachsen.

TTM Technologies war somit zuletzt am Markt 7,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at