TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Hochrechnung
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades TTM Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das TTM Technologies-Papier an diesem Tag 14,21 USD wert. Bei einem TTM Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,037 TTM Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 91,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 646,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 546,73 Prozent vermehrt.
Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 9,70 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
|
12.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: TTM Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)