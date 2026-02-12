NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in TTM Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades TTM Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das TTM Technologies-Papier an diesem Tag 14,21 USD wert. Bei einem TTM Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,037 TTM Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 91,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 646,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 546,73 Prozent vermehrt.

Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 9,70 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at