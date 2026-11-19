Am 19.11.2021 wurde die TTM Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 70,175 TTM Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (69,41 USD), wäre das Investment nun 4 870,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 387,09 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von TTM Technologies betrug jüngst 7,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at