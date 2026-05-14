NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TTM Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades TTM Technologies-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die TTM Technologies-Aktie bei 6,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das TTM Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 157,978 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (168,82 USD), wäre das Investment nun 26 669,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2 566,98 Prozent vermehrt.

Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 16,93 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at