NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 11.06.2016 wurde die TTM Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,95 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 257,862 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 216 503,14 USD, da sich der Wert einer TTM Technologies-Aktie am 10.06.2026 auf 172,12 USD belief. Mit einer Performance von +2 065,03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 18,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at