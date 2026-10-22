NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren TTM Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit TTM Technologies-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,44 USD. Bei einem TTM Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,440 TTM Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 102,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 760,04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 660,04 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 10,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at