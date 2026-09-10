NASDAQ Composite Index-Titel TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen TTM Technologies-Einstiegs gewesen.

Am 10.09.2025 wurden TTM Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TTM Technologies-Anteile bei 49,43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die TTM Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,023 TTM Technologies-Aktien. Die gehaltenen TTM Technologies-Papiere wären am 09.09.2026 251,37 USD wert, da der Schlussstand 124,25 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 151,37 Prozent vermehrt.

TTM Technologies wurde am Markt mit 13,60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at