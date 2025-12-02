NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ultra Clean gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Ultra Clean-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Ultra Clean-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 831,502 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 25,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46 446,89 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 46 446,89 USD, was einer positiven Performance von 364,47 Prozent entspricht.

Ultra Clean erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at