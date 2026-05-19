Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Rentable Ultra Clean-Investition? 19.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultra Clean-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ultra Clean-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,13 USD. Bei einem Ultra Clean-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 194,932 Ultra Clean-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.05.2026 auf 77,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 136,45 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 413,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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