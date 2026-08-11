NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Ultra Clean-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Ultra Clean-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 160,000 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 82,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 163,20 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 13 163,20 USD entspricht einer Performance von +1 216,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean bezifferte sich zuletzt auf 3,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at