WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

Langfristige Investition 13.01.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Ultra Clean eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.01.2023 wurden Ultra Clean-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32,83 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, befänden sich nun 30,460 Ultra Clean-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 076,45 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 12.01.2026 auf 35,34 USD belief. Damit wäre die Investition um 7,65 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich jüngst auf 1,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

