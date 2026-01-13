Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Langfristige Investition
|
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren eingefahren
Am 13.01.2023 wurden Ultra Clean-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32,83 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, befänden sich nun 30,460 Ultra Clean-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 076,45 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 12.01.2026 auf 35,34 USD belief. Damit wäre die Investition um 7,65 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich jüngst auf 1,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!