Ultra Clean Holdings Aktie

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WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Langfristige Investition 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Ultra Clean-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ultra Clean-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,76 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Ultra Clean-Aktie investierten, hätten nun 403,877 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ultra Clean-Aktie auf 52,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 324,72 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 113,25 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 2,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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