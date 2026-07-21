Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Lohnende Ultra Clean-Investition? 21.07.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultra Clean-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ultra Clean-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,92 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40,128 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.07.2026 auf 91,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 682,18 USD wert. Damit wäre die Investition um 268,22 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 4,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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