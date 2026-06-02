Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Ultra Clean-Investition im Blick 02.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ultra Clean-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ultra Clean-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Ultra Clean-Papier an diesem Tag bei 34,40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Ultra Clean-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,907 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 84,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 246,22 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 146,22 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 3,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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