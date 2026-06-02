Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Ultra Clean-Investition im Blick
|
02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ultra Clean-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Ultra Clean-Papier an diesem Tag bei 34,40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Ultra Clean-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,907 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 84,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 246,22 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 146,22 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 3,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
|
02.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultra Clean-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
22.05.26
|NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite im Plus (finanzen.at)
|
22.05.26