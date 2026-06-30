Ultra Clean Holdings Aktie

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WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Frühe Investition 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ultra Clean-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ultra Clean-Papier statt. Zum Handelsende standen Ultra Clean-Anteile an diesem Tag bei 38,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,001 Ultra Clean-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 398,34 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 29.06.2026 auf 130,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 239,83 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean bezifferte sich zuletzt auf 5,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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