Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Frühe Investition
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ultra Clean-Papier statt. Zum Handelsende standen Ultra Clean-Anteile an diesem Tag bei 38,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,001 Ultra Clean-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 398,34 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 29.06.2026 auf 130,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 239,83 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean bezifferte sich zuletzt auf 5,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
|
18:00
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
25.06.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
25.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Ultra Clean Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ultra Clean Holdings Inc.
|115,80
|1,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich weit im Plus -- DAX geht deutlich fester in den Feierabend -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.