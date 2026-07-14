Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Profitabler Ultra Clean-Einstieg?
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Ultra Clean-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ultra Clean-Papier bei 5,81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,212 Ultra Clean-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (98,25 USD), wäre das Investment nun 1 691,05 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 591,05 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 4,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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