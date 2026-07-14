Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Profitabler Ultra Clean-Einstieg? 14.07.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ultra Clean-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Ultra Clean-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ultra Clean-Papier bei 5,81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,212 Ultra Clean-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (98,25 USD), wäre das Investment nun 1 691,05 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 591,05 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 4,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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