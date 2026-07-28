Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Profitabler Ultra Clean-Einstieg?
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28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Ultra Clean-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36,13 USD. Bei einem Ultra Clean-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 276,778 Ultra Clean-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 071,41 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 27.07.2026 auf 86,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140,71 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Ultra Clean eine Börsenbewertung in Höhe von 4,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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