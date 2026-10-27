NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultra Clean-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.10.2021 wurde die Ultra Clean-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ultra Clean-Anteile bei 42,84 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, befänden sich nun 2,334 Ultra Clean-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,03 USD, da sich der Wert einer Ultra Clean-Aktie am 26.10.2026 auf 46,71 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,03 Prozent angewachsen.

Ultra Clean wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at