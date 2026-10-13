Ultra Clean Holdings Aktie

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WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Lukrativer Ultra Clean-Einstieg? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ultra Clean von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ultra Clean-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Ultra Clean-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Ultra Clean-Papier an diesem Tag 27,78 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ultra Clean-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,997 Ultra Clean-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 286,18 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 12.10.2026 auf 63,51 USD belief. Mit einer Performance von +128,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 3,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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