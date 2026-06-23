NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ultra Clean-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Ultra Clean-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ultra Clean-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Ultra Clean-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,018 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ultra Clean-Papiers auf 123,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 617,86 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 617,86 USD entspricht einer Performance von +517,86 Prozent.

Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich jüngst auf 5,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at