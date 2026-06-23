Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Lukrativer Ultra Clean-Einstieg?
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ultra Clean-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ultra Clean-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Ultra Clean-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,018 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ultra Clean-Papiers auf 123,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 617,86 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 617,86 USD entspricht einer Performance von +517,86 Prozent.
Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich jüngst auf 5,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
|
18:02
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ultra Clean-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
18.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
18.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
18.06.26
|Optimismus in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
16.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
10.06.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Ultra Clean Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ultra Clean Holdings Inc.
|96,56
|-10,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.