Ultra Clean Holdings Aktie

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WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Rentable Ultra Clean-Investition? 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultra Clean-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ultra Clean-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 370,233 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 45,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 990,00 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean bezifferte sich zuletzt auf 1,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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