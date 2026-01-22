Ultralife Batteries Aktie

Ultralife Batteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ultralife Batteries-Investition 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Ultralife Batteries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ultralife Batteries-Aktie bei 3,93 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultralife Batteries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25,445 Ultralife Batteries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ultralife Batteries-Aktie auf 6,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,05 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries bezifferte sich zuletzt auf 108,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ultralife Batteries Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ultralife Batteries Inc. 5,30 -0,56% Ultralife Batteries Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen