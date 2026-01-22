Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Ultralife Batteries-Investition
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ultralife Batteries-Aktie bei 3,93 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultralife Batteries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25,445 Ultralife Batteries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ultralife Batteries-Aktie auf 6,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,05 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries bezifferte sich zuletzt auf 108,57 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
