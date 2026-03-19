Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Rentable Ultralife Batteries-Investition?
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19.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 481,390 Ultralife Batteries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 674,94 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Papiers am 18.03.2026 auf 6,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,75 Prozent angezogen.
Insgesamt war Ultralife Batteries zuletzt 112,46 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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