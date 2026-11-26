Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Frühe Investition
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Ultralife Batteries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 7,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 328,021 Ultralife Batteries-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 717,13 USD, da sich der Wert einer Ultralife Batteries-Aktie am 25.11.2026 auf 15,60 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 107,17 Prozent.
Der Ultralife Batteries-Wert an der Börse wurde auf 259,92 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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