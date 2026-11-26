Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ultralife Batteries gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Ultralife Batteries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 7,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 328,021 Ultralife Batteries-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 717,13 USD, da sich der Wert einer Ultralife Batteries-Aktie am 25.11.2026 auf 15,60 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 107,17 Prozent.

Der Ultralife Batteries-Wert an der Börse wurde auf 259,92 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at