NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Ultralife Batteries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Ultralife Batteries-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ultralife Batteries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,786 Ultralife Batteries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.05.2026 auf 6,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,84 Prozent gesteigert.

Ultralife Batteries wurde am Markt mit 113,99 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at