Rentable Ultralife Batteries-Anlage? 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ultralife Batteries-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Ultralife Batteries-Aktie bei 5,25 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investierten, hätten nun 1 904,762 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 12 819,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,73 USD belief. Das entspricht einem Plus von 28,19 Prozent.

Ultralife Batteries war somit zuletzt am Markt 109,74 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

