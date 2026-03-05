Ultralife Batteries Aktie

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

Rentables Ultralife Batteries-Investment? 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ultralife Batteries-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,10 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,608 Ultralife Batteries-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.03.2026 gerechnet (5,55 USD), wäre die Investition nun 108,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ultralife Batteries eine Marktkapitalisierung von 93,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.

Analysen zu Ultralife Batteries Inc.

Ultralife Batteries Inc. 4,48 -0,44%

Ultralife Batteries Inc. 4,48 -0,44% Ultralife Batteries Inc.

