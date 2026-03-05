NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ultralife Batteries-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,10 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,608 Ultralife Batteries-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.03.2026 gerechnet (5,55 USD), wäre die Investition nun 108,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ultralife Batteries eine Marktkapitalisierung von 93,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

