NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ultralife Batteries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Ultralife Batteries-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,26 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 23,474 Ultralife Batteries-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2026 164,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 64,32 Prozent vermehrt.

Am Markt war Ultralife Batteries jüngst 118,35 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at