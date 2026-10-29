NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ultralife Batteries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Ultralife Batteries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ultralife Batteries-Aktie bei 7,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Ultralife Batteries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 139,860 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 15,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 183,22 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 118,32 Prozent gleich.

Alle Ultralife Batteries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 260,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at