NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultralife Batteries von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Ultralife Batteries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Ultralife Batteries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ultralife Batteries-Aktie an diesem Tag 7,12 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 140,449 Ultralife Batteries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 893,26 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 10,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ultralife Batteries eine Börsenbewertung in Höhe von 108,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at