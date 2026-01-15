Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Ultralife Batteries-Anlage
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultralife Batteries von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Ultralife Batteries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,89 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultralife Batteries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 267,427 Ultralife Batteries-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (6,24 USD), wäre das Investment nun 7 908,75 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 20,91 Prozent gleich.
Insgesamt war Ultralife Batteries zuletzt 104,65 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26