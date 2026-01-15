Ultralife Batteries Aktie

Ultralife Batteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

Ultralife Batteries-Anlage 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultralife Batteries von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ultralife Batteries-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Ultralife Batteries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,89 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultralife Batteries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 267,427 Ultralife Batteries-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (6,24 USD), wäre das Investment nun 7 908,75 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 20,91 Prozent gleich.

Insgesamt war Ultralife Batteries zuletzt 104,65 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

