NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultralife Batteries von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ultralife Batteries-Aktien verlieren können.

Ultralife Batteries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,25 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Ultralife Batteries-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,793 Ultralife Batteries-Aktien. Die gehaltenen Ultralife Batteries-Aktien wären am 11.02.2026 87,59 USD wert, da der Schlussstand 6,35 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 12,41 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries bezifferte sich zuletzt auf 105,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at