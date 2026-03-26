Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Profitables Ultralife Batteries-Investment?
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 5 Jahren eingebracht
Die Ultralife Batteries-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ultralife Batteries-Aktie betrug an diesem Tag 8,57 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,669 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.03.2026 79,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,79 USD belief. Mit einer Performance von -20,77 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Ultralife Batteries betrug jüngst 113,05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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