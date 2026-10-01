Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Ultralife Batteries-Anlage im Blick
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01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Ultralife Batteries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ultralife Batteries-Anteile bei 9,76 USD. Bei einem Ultralife Batteries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,246 Ultralife Batteries-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 66,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,46 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,81 Prozent abgenommen.
Alle Ultralife Batteries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 106,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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